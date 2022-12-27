العبادي يعلق على ارتفاع الدولار ويوجه دعوة عاجلة للحكومة

2022/12/27 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس ائتلاف النصر، رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، على ارتفاع أسعار صرف الدولار، فيما وجه دعوة عاجلة للحكومة.

وقال العبادي، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "ما يحصل من تداعيات خطيرة على المستوى المعاشي للمواطنين بسبب انخفاض سعر صرف الدينار وارتفاع الاسعار تتطلب اجراءات سريعة لاعادة قيمة الدينار الى ما كانت عليه".

وأردف: "لقد حذرنا من تبعات خفض الدينار قبل عامين رغم توافق الكتل عليه ونحذر الان من مغبة الاستمرار في سياسة استنزاف اقتصاد البلد، خصوصا ان الايرادات النفطية للعام الجاري ٢٠٢٢ قد تجاوزت ١٥٠ ترليون دينار وهي تعادل مجموع الايرادات النفطية للسنوات الثلاث ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ ايام حرب داعش".

ورأى أن "هذه الزيادة الهائلة في الايرادات يجب ان تكون لمصلحة المواطن لا وبالا عليه".

ومنذ صباح اليوم، ارتفع سعر صرف الدولار عدة مرات حتى وصل إلى عتبة 160 ألف دينار لكل ورقة من فئة 100 دولار.

تحرير: غ.



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