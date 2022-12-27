محمد صلاح يتقدم على سلم ترتيب هدافي ليفربول.. ماذا فعل أمام أستون فيلا؟

2022/12/27 | 00:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر، قاد من خلالهما فريقه ليفربول للفوز على أستون فيلا بنتيجة 1/3، في مواجهة أقيمت على أرضية ملعب "فيلا بارك"، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

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