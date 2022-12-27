سميسم: المصارف الخاصة تحتكر الدولار

2022/12/27 | 00:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم، اليوم الاثنين، احد أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الى الدور السيء الذي تمارسه المصارف الخاصة، مضيفة ان الأخيرة تعمل بشتى الطرق على منع تدفق الدولار الى الأسواق بكميات كافية.

وقالت سميسم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “سبب ارتفاع أسعار الدولار في هذه الفترة يعود للممارسات السيئة التي تقوم بها المصارف الخاصة”، مشيرا الى ان “الإجراءات الحكومية وخاصة البنك المركزي تعمل بشكل جدي على خفض أسعار الدولار في الأسواق المحلية، من خلال النافذة الالكترونية وزيادة البيع في مزاد العملة”.

وتابعت، ان “المصارف الاهلية تحاول بشتى أنواع الطرق جمع الدولار واحتكاره مما تسبب في الارتفاع الذي يحصل حليا”، مبينة ان “هذا الاحتكار ساهم في عدم توازن الأسعار بين الدينار العراقي والدولار الأمريكي”.

وسجلت الأسواق المحلية ارتفاع في أسعار الدولار حيث وصل الى 158 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي في اغلب المحافظات.

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