بعد قفزة بأسعار الدولار.. خبير يتحدث عن “حوالات سوداء” وتهريب بالعملة مشابه للمشتقات النفطية

2022/12/27 | 00:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، يوم الاثنين، من مخاطر استمرار ارتفاع الدولار في السوق المحلي.

وقال التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “هناك مخاطر في قضية استمرار انخفاض مبيعات البنك المركزي للعملة، الى ما دون مستوى 180 مليون دولار يوميا وهو الذي ساهم بدفع الدولار محليا نحو الارتفاع المتزايد، خصوصاً مع تشديد الاجراءات على الحوالات التجارية بانواعها المختلفة والذي قد يفضي اخيرا الى ضعف في إمدادات وصول السلع المختلفة وتفاقم المشكلة، التي قد تدفع الى شحة الامدادات ثم ارتفاع اسعارها بسبب شحة السلع وارتفاع سعر الدولار وارتفاع كلف الحوالة”.

وأضاف ان “الاجراءات المطلوبة لتفادي هذه المخاطر هي التفاوض مع الفيدرالي الامريكي والخزانة الامريكية لمنح فرص أكبر لتمرير الحوالات خصوصا المتوسطة والصغيرة منها وتخفيف القيود، وأن تولي الجهات الامنية ايقاف عملية تهريب العملة برا ( الحوالات السوداء) إن وجدت، ونقلها باتجاه البلدان (تركيا وايران) ، بعمليات تهريب مشابهة لتهريب المشتقات النفطية”.

وشدد الخبير في الشأن المالي والاقتصادي أنه “يجب تأكيد الخطاب الحكومي والبنك المركزي على استمرار ضخ الأموال بالعملة الصعبة والمحافظة على استقرار الصرف دون نية للتغيير صعودا، مع استخدام آليات عدة لإجراء الحوالات الخارجية وعدم الاقتصار على حوالات الاعتمادات المستندية لتمويل التجارة الخارجية، مع التدخل المباشر للبنك المركزي لتنظيم الحوالات الكبيرة للتجار عبر آليات يتخذها المركزي دون وساطة المصارف الخاصة”.

وارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

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