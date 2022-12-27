السوداني متفقداً مشروع ميناء الفاو الكبير بالبصرة: سيترتب عليه نقلة نوعية في اقتصاد العراق

2022/12/27 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

اليوم الاثنين، ان مشروع ميناء الفاو

سيترتب عليه نقلة نوعية في اقتصاد

العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء

محمد شياع السو

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