رفع أكثر من 15 مليون طن من الأنقاض ومخلفات الحرب في الموصل

2022/12/27 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية بلدية الموصل، اليوم

الاثنين، تمكنها من رفع كافة الأنقاض

الحربية التي سببتها عصابات داعش

الإرهابي في مدينة الموصل وبعموم

ساحليها الأيسر والأيمن، والتي قدرت

بنحو 15 مليون طن من المخلفات الح

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