تفاصيل تخص

2022/12/27 | 00:36 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، عن تفاصيل جديدة تخص المتهم "أحمد رومية" الذي تم الاعلان عن اعتقاله الاثنين، مؤكداً أنه مطلوب منذ 6 سنوات ونفذ جرائم خطف وقتل.

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