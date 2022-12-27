2022/12/27 | 00:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z_rT1RcUTXQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدون يَدين.. طفل عراقي يحطم المستحيل | شاهد ماذا يفعل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بدون يَدين.. طفل عراقي يحطم المستحيل | شاهد ماذا يفعل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).