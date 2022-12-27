2022/12/27 | 00:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UvdgN-vY7I8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد عامر الديرشوي: العالم يريد التعامل مع العراق كدولة مستقرة وآمنة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد عامر الديرشوي: العالم يريد التعامل مع العراق كدولة مستقرة وآمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).