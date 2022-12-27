جدل واسع وبواعث قلق يثيره ارتفاع أسعار الصرف: أسباب داخلية أم خارجية؟

2022/12/27 | 00:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تشهد السوق العراقية ارتفاعاً قياسياً في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بعد...

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