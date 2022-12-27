2022/12/27 | 01:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MzkfzUqhkSc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يلتقي وفداً من شيوخ العشائر في البصرة وممثلي النشطاء و النقابات فيها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يلتقي وفداً من شيوخ العشائر في البصرة وممثلي النشطاء و النقابات فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).