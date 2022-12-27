2022/12/27 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير يعزو إرتفاع الدولار إلى رفض واشنطن زيادة المعروض النقدي للتداول مخاوف من إنهيار الدينار وبورصة بغداد تغلق الصرف عند 158 ألفاً بغداد – قصي منذر اغلقت بورصة بغداد اسعار صرف العملة عند 185 الف دينار لكل مئة دولار،مسجلة ارتفاعا غير مسبوق ،وسط مخاوف من انهيار الوضع الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية لتكون شبيهة بايران […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف من إنهيار الدينار وبورصة بغداد تغلق الصرف عند 158 ألفاً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف من إنهيار الدينار وبورصة بغداد تغلق الصرف عند 158 ألفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).