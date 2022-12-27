2022/12/27 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحقّق بإرسالية مشبوهة بعد نجاح الأردن في ضبط أضخم شحنة مخدّرات الكمارك تتخذ إجراءات وتقرّر سحب يد مدير طريبيل و 6 موظفين بغداد – ابتهال العربي عمان – رند الهاشمي قررت الهيئة العامة للكمارك ،سحب يد مدير كمرك طريبيل واحالته الى التحقيق مع ستة موظفين اخرين بشأن التقصير في عملهم بعد تبليغ الجانب الاردني […]

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