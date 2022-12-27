2022/12/27 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يكرّم تدريسياً من الموصل حائز على جائزة عالمية بغداد – ندى شوكت كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، التدريسي في كلية الصيدلة بجامعة الموصل الدكتور معتز موفق سلمان، لاشتغاله العلمي والبحثي المتميز وحصوله على جائزة ضمن تخصص العلوم العصبية من الجمعية العالمية للكيمياء العصبية.وأكد وزير التعليم خلال التكريم بحسب بيان […]

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