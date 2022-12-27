2022/12/27 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُتهم أذربيجان منذ أسبوعين بقطع الطريق الوحيد الذي يربط ناغورني قره باغ المتنازع عليها بأرمينيا، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث أزمة إنسانية.

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