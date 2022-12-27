2022/12/27 | 01:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، اجتماعاً في مقر قيادة العمليات المشتركة لبحث حزمة ملفات أمنية، بينها الاستعدادات الجارية لإنجاح بطولة خليجي 25 في البصرة.وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “حسب توجيهات السيد نائب قائد العمليات المشتركة، عقدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، اجتماعاً بحضور رئيس أركان قيادة العمليات المشتركة ورئيس […]

ظهرت المقالة بينها الاستعدادات لبطولة خليجي 25..



خلية الإعلام الأمني تبحث حزمة ملفات أمنية أولاً على ايرث نيوز.

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