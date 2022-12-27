إيران تغير مسار طائرة كانت تقل عائلة

2022/12/27 | 03:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، يوم الاثنين، إن طائرة كانت متجهة إلى دبي على متنها زوجة وابنة "أسطورة" كرة القدم الإيرانية علي دائي "اضطرت للعودة إلى إيران".

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