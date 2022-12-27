“نحن في كامل طاقتنا الاستيعابية كل ليلة”: ملاجئ تورنتو تشعر بوطأة التضخم

2022/12/27 | 03:12 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤدي المناخ الاقتصادي الحالي إلى تفاقم التحديات المتمثلة في الملاجئ ومراكز الاستقبال والمرافق السكنية الانتقالية، والتي تكافح لمساعدة أولئك الذين ليس لديهم منازل دائمة.مع عدد أقل من التبرعات هذا العام، تشعر الملاجئ مثل مبادرات إيفا في تورنتو بالضيق.يدعم المرفق 181 من الأشخاص المعرضين للخطر والمشردين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا […]

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