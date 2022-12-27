المسافرون إلى الصين.. إجراء جديد بشأن قيود الدخول للبلاد

2022/12/27 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين يوم الاثنين أن المسافرين من الخارج لن يكونوا مطالبين بعد الآن بدخول الحجر الصحي عند الوصول، في واحدة من أهم خطوات البلاد نحو إعادة الفتح منذ بدء جائحة فيروس كورونا، وفقا لنيويورك تايمز.

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