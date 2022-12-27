2022/12/27 | 06:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتشويه سمعته..المصرف العراقي للتجارة يؤكد تعرضه لهجمة اعلامية الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتشويه سمعته..



المصرف العراقي للتجارة يؤكد تعرضه لهجمة اعلامية الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتشويه سمعته.. المصرف العراقي للتجارة يؤكد تعرضه لهجمة اعلامية الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتشويه سمعته.. المصرف العراقي للتجارة يؤكد تعرضه لهجمة اعلامية الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).