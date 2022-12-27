تركيا: التنسيق مع السعودية يعود بالفائدة على المنطقة.. ونولي أهمية لأمن دول الخليج

2022/12/27 | 07:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، يوم الاثنين، إن "التعاون والتنسيق الوثيق بين أنقرة والرياض في منطقة جغرافية واسعة يعود بالفائدة على المنطقة برمتها".

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