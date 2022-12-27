تحتاج إلى ترليون دولار.. كيف يمكن لأوكرانيا إجبار روسيا على دفع تعويضات

2022/12/27 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسابيع فقط من إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو بلاده الكامل غير المبرر لأوكرانيا في 24 فبراير، أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الكرملين بصراحة أنه سيتعين عليه “تعلم كلمتي التعويضات والمساهمات».

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