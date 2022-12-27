بينها رأس حربي.. العثور على

2022/12/27 | 09:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على مجموعة من المواد المتفجرة والأسلحة جنوب العاصمة بغداد.

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