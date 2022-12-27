مطار بغداد: الحركة الجوية تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف

2022/12/27 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الحركة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية.

وذكرت إدارة المطار في بيان، أنها "تود أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار والرأي العام، بأن الحركة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف في حركة الملاحة الجوية".

وأضاف البيان، "وتلفت إدارة المطار عناية جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمدونين إلى أهمية الإعتماد على الأخبار من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات في مواقعهم الخبرية".

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