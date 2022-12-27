هيئة الحماية تدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم عبر المنصة الالكترونية

2022/12/27 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

بعد اعلان وزير العمل الدكتور احمد الاسدي تمديد تحديث البيان السنوي لمدة شهرين دعا رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد خلف لعيبي المستفيدين من الحماية الاجتماعية الى ضرورة تحديث بياناتهم من خلال الرابط ادناه تجنب لإيقاف الاعانة احترازيارابط التحدث:- http://Spa.goV.iq

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