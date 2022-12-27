حزمة تغييرات بحكومة كردستان.. خطوة أولى للتراضي بين البارتي واليكتي

2022/12/27 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن موافقة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على إجراء تغيير يشمل اكثر من 5 وزراء في حكومة الإقليم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "التغيير الحكومي سيجري بعد عطلة رأس السنة، وسيشمل وزراء من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي"، مشيرا الى أن "من ضمن المشمولين بالتغييرات الحكومية وزير البيشمركة ووزير الثروات الطبيعية".

وأضاف، أن "بارزاني وافق أيضا على شغل المناصب التي تدار بالوكالة والتي من حصة الاتحاد الوطني من بينها مناصب في مجلس أمن الإقليم، ومناصب في الثروات الطبيعية وغيرها، على أن يقدم الاتحاد مرشحيه لتلك المناصب"، مؤكدا أن "هذه الاجراءات هي خطوة أولى لإنهاء الخلافات بين الحزبين".

ويوم الاحد الماضي، قال القيادي العسكري وقائد قوات السبعين التابعة للاتحاد مصطفى جاورش في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الاجتماعات التي كانت مقررة عقدها بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني قد تتأخر بسبب أعياد الميلاد المجيد".

وأضاف أن "ريباز بيركوتي رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس محافظة أربيل، سيتولى منصب وزير البيشمركة خلفا لشورش اسماعيل".

بالمقابل، كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس الماضي، عن اتساع فجوة الخلافات داخل صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن حل المجلس الأعلى السياسي للحزب.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حدة الخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني اتسعت في ظل الحديث عن نية رئيس الحزب بافل طالباني حل المجلس الأعلى السياسي داخل الحزب".

وأضاف أن "المجلس الأعلى يضم كبار قادة الاتحاد الوطني بينهم كوسرت رسول وملا بختيار وشخصيات أخرى يريد طالباني حل المجلس ليتفرغ وحده لقيادة حزب الاتحاد الوطني".

وفي وقت سابق، كسر القيادي في المجلس السياسي الأعلى لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الملا بختيار جدار الصمت حول الأنباء عن الغاء المجلس من قبل رئيس الحزب بافل طالباني، مؤكداً ان المؤتمر العام هو صاحب السلطة لتحديد مصير المجلس.

وجاء في مقال نشره بختيار تحت عنوان (ميدالية التقاعد..



ام الفضيحة؟) أنه "منذ يومين تقوم صفحة خاصة بالحديث عن مزاعم تقول ان رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني يخطط لإحالة المجلس السياسي الاعلى للاتحاد على التقاعد ومنح أعضائه ميدالية تقديرية خلال مؤتمر مصغر (بلينيوم)".

وبهذا الصدد يقول بختيار "انا لست متأكدا أبدا من مدى صحة هذه الشائعات، ولكن خشية ان يتحول دخانها الى نار تحرق عدداً من الأشخاص المحيطين برئيس الاتحاد، وخصوصا انه كان من اللازم ان يتم تكذيب الخبر، الا ان الخبر ما زال ينشر كما هو ولم يتم تحديد مدى صحته من كذبه".

يذكر أن المشاكل بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اتسعت وتشعبت بعد الخلاف على منصب رئيس الجمهورية وطريقة ادارة الاقليم وتبادل الاتهامات بشأن التسلط في حكم كردستان، ووصلت الى التلويح بانفصال السليمانية وحلبجة عن حكومة أربيل.

تحرير: أ.ف

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