كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة لرجل بـ

2022/12/27 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بمرض "الأميبا الآكلة للدماغ" أو "النيجلرية الدجاجية".

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن مواطنا كوريا توفي بعد عودته من تايلاند، أصيب بالنيجلرية الدجاجية التي تدمر أدمغة البشر.

وأشارت الوكالة إلى أن احتمالات انتقال المرض من إنسان لآخر منخفضة، وفقما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وعاد الرجل في الخمسينيات من عمره إلى كوريا الجنوبية في يوم 10 ديسمبر بعد إقامة لمدة 4 أشهر في تايلاند، وتم نقله إلى مستشفى في اليوم التالي، وتوفي يوم الثلاثاء الماضي.

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