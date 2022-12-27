وصول طاقم تدريب المنتخب العراقي برفقة المحترفين الى البصرة

2022/12/27 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

وصل الملاك التدريبيّ للمنتخب الوطني العراقي إلى البصرة، اليوم الاثنين، استعدادا لخوض المعسكر التدريبي قبيل الدخول بمنافسات بطولة خليجي 25.

وذكر بيان للاتحاد العراقي، وتلقته (بغداد اليوم)، أن "الطاقم مؤلف من المدرب خيسوس كاساس، والمساعدين الأول والثاني الخاندرو باريلا وسلفادور روميرو، والمحلل الفني بابلو غرناديز، ومدرب الحراس دايفيد ميلان، ومدرب اللياقة خافير بيرنافيت".

وتابع، أنه "يرافق الطاقم التدريبي عدد من اللاعبين المحترفين وهم كل من أحمد ياسين، أمير العماري ، ريوان أمين وحسين علي، بينما تعذرَ وصول اللاعب الآي فاضل بعد إصابته بفايروس كورونا في الأسبوع الماضي، ومن المؤمل التحاقه بعد تماثله للشفاء خلال اليومين المقبلين".يذكرُ أن المنتخب الوطنيّ سيخوض أولى وحداته التدريبيّة عصر اليوم في ملاعب المدينةِ الرياضيّة في البصرة.

تحرير: أ.ف

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