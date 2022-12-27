الكربولي يطالب بالتحقيق في فساد صندوق اعمار المناطق المحررة

2022/12/27 | 10:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في فساد صندوق اعمار المناطق المحررة.وقال الكربولي في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز ، ان تشخيص هيئة النزاهة لفساد صندوق اعمار المناطق المحررة والخروقات الهائلة بسجلاته لثلاث سنوات يكشف حقيقة التلاعب والتحويلات المالية التي جرى توظيفها انتخابيا لصالح احزاب محددة للفوز بمقاعد انتخابية […]

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