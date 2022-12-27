مصر.. المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح سبب عدم شعور البعض بالزلازل وهذا ما قاله عن قوة التوابع

2022/12/27 | 10:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية في مصر أسباب عدم شعور المواطنين ببعض الزلازل، وأشار إلى أن الهزة التي شهدتها البلاد الثلاثاء وسيكون لها توابع على مدار اليومين المقبلين

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