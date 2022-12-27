2022/12/27 | 10:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل ، صباح اليوم الثلاثاء ،الطاقم الإسباني واللاعبين المحترفين إلى البصرة استعداداً للمشاركة في بطولة خليجي 25 .وذكر أتحاد الكرة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “الملاك التدريبيّ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول الطاقم الإسباني واللاعبين المحترفين إلى البصرة المركز الخبري الوطني.

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