اسعار صرف الدولار في البورصة المحلية لهذا اليوم

2022/12/27 | 10:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في البورصة المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 157600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 157500 دينار لكل 100 دولار.

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