فروقات رسوم في ميناء أم قصر تدر مليار دينار على خزينة العراق

2022/12/27 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، عن استحصال مليار دينار فروقات رسوم في ميناء أم قصر عام 2022.

وقال مدير عام جمارك العراق شاكر الزبيدي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "تم استحصال نحو مليار دينار فروقات رسوم جمركية في مركز جمرك أم قصر الشمالي لعام 2022"، موضحاً أن "الرسوم المتحصلة ناجمة عن فروقات للرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والسلع المستوردة خلال عام 2022".

وأضاف الزبيدي، أن "الهيئة كانت قد أوقفت التعامل مع الجهات والشركات المطلوبة لحين دفعها المبالغ المترتبة بذمتها"، موجهاً "جميع المراكز والأقسام الجمركية والقانونية لاتخاذ إجراءات مماثلة في حال اكتشافهم خلال عمليات التدقيق للمعاملات الجمركية فروقات جديدة".

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