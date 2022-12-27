المرور تغلق صناديق تسلم الرسوم غدا لاغراض الجرد السنوي

2022/12/27 | 10:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاغراض الجرد السنوي.

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