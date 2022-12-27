البرازيل. زوجة دي سيلفا تلمح إلى تغيير كبير في مراسم التنصيب

2022/12/27 | 10:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الجولة التي يقوم بها الرؤساء البرازيليون المنتخبون بسيارة رولز رويس فاخرة خلال حفلهم تنصيبهم على مدار سبعة عقود قد تلغى هذه المرة، وفقا لما لمحت إليه زوجة الرئيس المنتخب، لولا دي سيلفا، بحسب تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية.

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