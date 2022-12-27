مجدداً.. اسعار الدولار تقفز فوق 159 ألفاً في الاسواق المحلية

2022/12/27 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تشهد أسعار صرف الدولار امام الدينار، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعا نسبيا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين سجلتا صباح اليوم 158500 دينار عراقي مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 160000 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 159000 دينارا لكل 100 دولار".

ويوم أمس الاثنين، كان اخر تحديث لسعر صرف الدولار في الصيرفات قبل اغلاق البورصات، بلغ فيه البيع: 158000 ألف دينار لكل 100 دولار ، اما الشراء فقد بلغ: 157000 ألف دينار لكل 100 دولار.

ويعد هذا الارتفاع، هو الأول منذ العام 2020، حين أقر مجلس النواب الموازنة العامة ليعتمدها البنك المركزي بسعر صرف رسمي بلغ 146 ألف دينار .

تحرير: أ.ق

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