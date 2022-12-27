بيان من رابطة المصارف الخاصة العراقية بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار 

2022/12/27 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة خطوات للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

وقالت الرابطة في بيان، إن "رابطة المصارف الخاصة العراقية ومصارفها الأعضاء تراقب الارتفاع الحاصل مؤخراً في سعر الصرف وتؤكد أن هذا الارتفاع ناتج عن تعديل آلية عمل نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي وحسب متطلبات التعاملات الدولية، وإن الحكومة العراقية قد اتخذت إجراءات متعلقة بطريقة استيفاء الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ الحدودية لتشجيع التجار على العمل مباشرة مع المصارف ومنع الازدواج الضريبي".

وأضاف البيان، "كما أن البنك المركزي العراقي قد اتخذ عدة إجراءات أيضاً من شأنها الحد من ارتفاع سعر الصرف، وتؤكد الرابطة دعمها للجهود الحكومية وجهود البنك المركزي وتؤكد استعداد مصارفها لبيع العملة الأجنبية للتجار الراغبين بفتح الاعتمادات المستندية وبالسعر الرسمي للأغراض الاستيرادية وتدعو التجار للاستفادة من ذلك".

وأكد الرابطة على ضرورة أن "يلعب الإعلام دوراً إيجابياً في التوعية وأن يبتعد عن الأخبار غير الموثقة والتي تسهم في زعزعة الثقة بالعملة العراقية والسياسات المالية والنقدية والمصارف العراقية".

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