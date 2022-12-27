بينها قروض وهمية بجامعة أهلية.. ضبط 5 عمليات هدر للمال العام بكربلاء

2022/12/27 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن

تنفيذ خمس عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ

للمال العام، ومُخالفاتٍ وتزويرٍ في

كربلاء.



دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت

عن حصول هدرٍ في المال العام في كليَّة

الطف الجامعة الأه

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