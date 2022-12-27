العدل حياة

2022/12/27 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن الهاشمي

بذريعة انه مسؤول ومقرب من الحاكم

المتنفذ، يتمتع بفلل فاخرة، وسيارات

فارهة، وسفرات صادمة، يفكر بنفسه

وزوجته وأطفاله أما الطبقات المسحوقة

فإلى الجحيم! لا يعبأ بما يلاقيه الفقير

من

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