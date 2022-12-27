سينقل جثمانه الى النجف:المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان ينعى العلامة نسيم عطوي

2022/12/27 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في

لبنان العلامة السيد نسيم عطوي الذي

وافته المنية صباح اليوم، عن "عمر شريف

قضى معظمه في خدمة الدين الحنيف.

ونقل بيان للمجلس الشيعي الاعلى ان

الفقيد كان مثال العالم

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