شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول

2022/12/27 | 11:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ziftyf3TIwA

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