حزب الدعوة الإسلامية.. من النشاط السري إلى حكم العراق

2022/12/27 | 11:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الدعوة الإسلامية أحد أبرز الأحزاب الشيعية وأهمها في العراق، تأسس عام 1957، ولعب أدوارا كبيرة في بلورة العملية السياسية بالبلاد، وقاد معظم الحكومات فيها منذ العام 2005.

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