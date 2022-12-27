رابطة المصارف الخاصة تصدر بيانا مهما بخصوص سعر صرف الدولار

2022/12/27 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية

ومصارفها الاعضاء انها تراقب الارتفاع

الحاصل مؤخرا في سعر الصرف وتؤكد ان هذا

الارتفاع ناتج عن تعديل آلية عمل نافذة

بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي

العراقي وحسب

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