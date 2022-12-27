راصد جوي يتوقع دخول موجة أمطار جديدة

2022/12/27 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع راصد جوي عراقي، يوم الاثنين، دخول

موجة أمطار جديدة إلى بعض مناطق البلاد

تستمر حتى مساء غد الثلاثاء.

وقال الراصد علي الجابر الزيادي في

تصريح صحفي ، إن “التوقعات تشير الى

البلاد ستشهد مساء اليوم د

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