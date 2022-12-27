رسول: السوداني أصدر أمراً بمسك الخط الصفري بين العراق وسوريا وايران

2022/12/27 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع ثابت محمد سعيد أكد المضي بنظام البديل، فيما لفت الى أن ذكرى تأسيس الجيش العراقي وافتتاح خليجي 25 سيكونان بيوم واحد.

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