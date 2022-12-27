الخدمة الاتحادي يطلق رابط التقديم لتعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل

2022/12/27 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أطلاق استمارة التقديم على التعيينات لحملة الشهادات العليا والأوائل.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 35 لسنة 2022، ولغرض المباشرة بتعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم 67 لسنة 2017".

واضاف أن "المجلس يعلن إطلاق استمارة التقديم على الدرجات المخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، والمستحدثة من قِبل وزارة المالية والواردة الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب كتابهم بالعدد 74219 في 23/12/2022".

ودعا المجلس بحسب البيان "الذوات المشمولين بالقانونين الآنفي الذكر والمستوفين الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، والمبلغين بعدم وجود قيد يمنعهم من التعيين، وفقا لنتائج التقاطع الوظيفي التي أقرّها ديوان الرقابة المالية، الراغبين بإشغال الوظائف المنوه عنها في أعلاه تقديم طلبات التعيين عبر الرابط الإلكتروني ادناه".

واشار الى أنه "بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الأول 2022 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الإثنين 16 كانون الثاني 2023، على أن يُرفق مع الطلب الوثائق والمتطلبات المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للمجلس جميعها".

رابط التقديم: https://submit23.fpsc.gov.iq

تحرير: أ.ق

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