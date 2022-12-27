خفايا اجتماع الحسكة.. طالباني وكوباني بحثا إقامة

2022/12/27 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت صحيفة "الدايلي صباح" التركية، اليوم الثلاثاء، عن معلومات حول زيارة الأمين العام للتحالف الوطني الكردستاني بافل طالباني الى الحسكة السورية، ولقائه بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني.

وبنيت الصحيفة بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي في الحسكة السورية شهد تقاربا بين طالباني وكوباني، وتم من خلال رعاية وحماية مباشرة من الولايات المتحدة"، مشيرة الى أنها "تحاول جمع مناطق الشمال السوري وتكوين دولة كردية بمواجهة تركيا".

وتابعت "على الرغم من التفاؤل الكبير الذي ابداه الطرفين لفكرة إقامة فدرالية كردية في المناطق الشمالية العراقية والسورية تحت رعاية وحماية الولايات المتحدة، إلا أن الواقع على الأرض عاد بقوة ليثبت نفسه مرة أخرى، مع توجه طالباني نحو انتقاد حزب العمال الكردستاني البي كي كي في تغريدات لاحقة".

وقالت الصحيفة إن "اجتماع الطرفين تبعه ارسال "رسائل" الى مسؤولي البي كي كي ومنظمة كي سي كي لإقناعهم بفكرة الفدرالية الكردية بين أربع بلدان تضم الاكراد"، مشيرين الى العراق، سوريا، إيران وتركيا، كمناطق يتم اقتطاعها من بلدانها الاصلية وإقامة فدرالية كردية عليها".

وأوضحت الصحيفة أن "كردستان العراق يشهد ومنذ نهاية الحرب الاهلية الكردية خلال تسعينات القرن الماضي تحالفا غير سهل بين عائلتي طالباني وبرزاني، حيث لا يمكن لحكومة كردستان العراق ان تكون موحدة دون مشاكل"، متسائلة عن "الكيفية التي سيتم من خلالها تحقيق توازن فدرالية كردية بين أربع جهات متباينة بشكل كامل".

الدايلي صباح رجحت أن "الخطة المقترحة والخطوات التي اتخذت لــ"تهيئة الأرض لوحدة كردية" هي من صنيعة قائد قوات التحالف الجديد في العراق شون مكفارلن والذي تولى المسؤولية سبتمبر الماضي"، مبينة "قد يرغب القائد الجديد باستخدام الفدرالية الكردية المقترحة كحاجز صد ضد تركيا".

وأختتم تحليل الصحيفة بالتشديد على ان "الخطة الامريكية المقترحة والخطوات التي اتخذت لم تؤدي الى نتيجة ملموسة"، موضحة أنه "في حال إقامة الفدرالية الكردية، فأنها ستكون تحت سيطرة البي كي كي الامر الذي لا تقبل به الجهات الكردية الأخرى".

وأشارت الى أنه "البي كي كي والكي سي كي لم يصدرا أي رد على المقترح"، بالإضافة الى أن "حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت في وقت سابق رفضها التعامل مع البي كي كي، فمن غير المستبعد ان تندمج في دولة يقودها البي كي كي او جناحه المسلح في سوريا، قوات سوريا الديمقراطية"، على حد وصفها.

وفي وقت سابق، أستقبل قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني في مقر إقامته شمالي الحسكة، وناقشا الأوضاع السياسية والعسكرية في مناطق شمال شرق سوريا والتطورات المتعلقة بالحوار بين الأحزاب الكردية السورية.

تحرير: ر.



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خفايا اجتماع الحسكة.. طالباني وكوباني بحثا إقامة "فدرالية كردية" بضم مناطق 4 بلدان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خفايا اجتماع الحسكة.. طالباني وكوباني بحثا إقامة "فدرالية كردية" بضم مناطق 4 بلدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).