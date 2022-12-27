اتهامات لكييف بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في العمق الروسي

2022/12/27 | 12:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسقاط طائرة أوكرانية من دون طيار عندما كانت تقترب من قاعدة إنغلز في منطقة ساراتوف ليلاً.

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