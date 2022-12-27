2022/12/27 | 12:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت صحيفة “النيويورك تايمز”، الثلاثاء، 27 كانون الاول ،2022، عن حصول...

ظهرت المقالة تسريب معلومات سرية عن عراقيين عملوا مع القوات الأميركية مقابل أموال أولاً على المسلة.

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