2022/12/27 | 12:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، عن إيقاف جميع...

ظهرت المقالة حكومة السوداني أمام تلبية شروط السنة والكرد بموجب الاتفاق السياسي أولاً على المسلة.

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